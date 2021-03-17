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Spor Beşiktaş durdurulamıyor! Seriyi 8 maça çıkardı
Spor

Beşiktaş durdurulamıyor! Seriyi 8 maça çıkardı

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i uzatmalarda attığı golle deviren Beşiktaş, 2 kulvardaki toplam galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:06:00 -
Beşiktaş durdurulamıyor! Seriyi 8 maça çıkardı

Süper Lig’de peş peşe 6 maçını kazanarak zirvedeki yerini koruyan Siyah-Beyazlılar, kupada da yoluna aynı şekilde devam ediyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda karşı karşıya geldiği Başakşehir’i normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında attığı golle 3-2’lik skorla devirmeyi başaran Kara Kartal, 5 gün içerisinde aynı rakibi 2 kez mağlup etti. 12 Mart Cuma günü Fatih Terim Stadı’nda rakibini; Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza’nın golleriyle 3-2’lik skorla geçen Siyah-Beyazlılar, dün akşam da Vincent Aboubakar ve Domagoj Vida’nın sayılarıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tempoyu düşürerek rakibini oyuna dahil eden Kara Kartal; Deniz Türüç ve Giuliano’nun gollerine engel olamayınca karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

Uzatma dakikalarında Cyle Larin’in kaydettiği sayıyla oyunu zor da olsa 3-2 kazanıp final biletini kapan Siyah-Beyazlılar, lig ve kupada çıktığı peş peşe 8. maçını da kazanmayı başardı.

Ligde; Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir’i yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kupada da Konya ve Başakşehir engellerini aşmış oldu.

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