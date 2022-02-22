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Spor Beşiktaş dünyaca ünlü hocayla temasa geçti
Spor

Beşiktaş dünyaca ünlü hocayla temasa geçti

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'nin Türkiye'de çalışmaya ikna edemediği dünyaca ünlü hoca Nuno Espiriyo Santo'yla temas kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 21:30:00 -
Beşiktaş dünyaca ünlü hocayla temasa geçti

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de sezon başında peşinden koştuğu hoca Nuno Espirito Santo için harekete geçti.

Espirito santo ile temasa geçildi

Teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş söz kesmek istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve isteklerini sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.

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