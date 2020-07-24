Beşiktaş dünya yıldızını getiriyor!
Burak Yılmaz'ı Lille'e yollayan Beşiktaş, boşalan koltuğu Watford'da oynayan İngiliz santrafor Danny Welbeck ile dolduracak.
Burak'ın Lille'e gitmesiyle forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Watford'da oynayan yıldız futbolcu Danny Welbeck'i listeye aldı.
Kariyerine Manchester United'da başlayan 29 yaşındaki futbolcunun Preston, Sunderland, Arsenal derken son durağı Watford olmuştu.
Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan İngiliz santrfor, küme düşmeleri halinde takımdan ayrılacak. Welbeck'in bonservisini talep edeceği konuşuluyor. Ancak Watford'un 1 yıllık kiralama seçeneği varken oyuncusunu bırakması beklenmiyor.
Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.