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Spor Beşiktaş derken, Güneş başka yerden doğacak?
Spor

Beşiktaş derken, Güneş başka yerden doğacak?

Teknik direktör Şenol Güneş kariyerine yeni bir sayfa açabilir. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan 69 yaşındaki çalıştırıcıya Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nden teklifler var.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 13:00:00 -
Beşiktaş derken, Güneş başka yerden doğacak?

Teknik direktör Şenol Güneş kariyerine yeni bir sayfa açabilir. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan 69 yaşındaki çalıştırıcıya Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nden teklifler var.

Şenol Güneş, kariyerine Arap Yarımadası’da devam etmeye hazırlanıyor. 69 yaşındaki teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nde teklif aldı.

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Son olarak A Milli Takımda görev yapan Güneş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden teklif aldı.

14 takımın mücadele ettiği ligde, 3 kulüp 69 yaşındaki teknik adam için girişimlere başladı.

Şenol Güneş’e teklifler menajerler aracılığı ile iletildi. Güneş, gelecek sezon için yapılan tekliflere henüz yanıt vermedi.

A Milli Takım’dan önce 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş’in adı Sergen Yalçın sonrası yeniden siyah beyazlı takımla anıldı.

Güneş son yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi ile görüşme yapmadığını ve siyah beyazlı kulüp ile geleceğe yönelik bir anlaşması olmadığını duyurdu.

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