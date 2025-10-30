Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişme! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun affedilecek mi?

Süper Lig'in 11. haftasında Dolmbahçe'de Beşiktaş ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de ilgi çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda bilindiği üzere İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı.

İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti.

Fenerbahçe'de kritik derbi müsabakası öncesi iki oyuncunun da kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

TEDESCO İRFAN CAN VE CENK TOSUN'U İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; bu görüşmede İtalyan teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

Bu karar sonrası, İrfan Can ve Cenk Tosun'un menajerleriyle temasa geçtiği ve görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen İrfan Can ve daha fazla forma şansı talep eden Cenk Tosun, devre arasında başka takımlara transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

