  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişme! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun affedilecek mi?
Spor

Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişme! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun affedilecek mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişme! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun affedilecek mi?

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can ve Cenk Tosun için yönetimden flaş bir talepte bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Dolmbahçe'de Beşiktaş ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de ilgi çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda bilindiği üzere İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı.

İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti.

Fenerbahçe'de kritik derbi müsabakası öncesi iki oyuncunun da kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

TEDESCO İRFAN CAN VE CENK TOSUN'U İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; bu görüşmede İtalyan teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

Bu karar sonrası, İrfan Can ve Cenk Tosun'un menajerleriyle temasa geçtiği ve görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen İrfan Can ve daha fazla forma şansı talep eden Cenk Tosun, devre arasında başka takımlara transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Gaziantep’te
Fenerbahçe Gaziantep’te

Spor

Fenerbahçe Gaziantep’te

Fenerbahçe Gaziantep’te
Fenerbahçe Gaziantep’te

Spor

Fenerbahçe Gaziantep’te

Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor
Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor

Spor

Dev randevu yarın! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oluyor

Fenerbahçeli o futbolcuya Premier Lig’den talip var!
Fenerbahçeli o futbolcuya Premier Lig’den talip var!

Spor

Fenerbahçeli o futbolcuya Premier Lig’den talip var!

{relation id:1961316 slug:'fenerbahce-gaziantepte'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23