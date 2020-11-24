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Spor Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:44:00 -
Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın ardından üç takım halinde turnuva maçları oynayan siyah-beyazlılar, şut çalışması ile günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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