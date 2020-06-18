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Spor

Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:41:59 -
Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. İdman, sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Denizli’ye giderek kampa girecek.

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