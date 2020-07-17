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Spor

Beşiktaş daha güçlü bir kadro kurmak için erken seçime gidiyor!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin erken seçime hazırlandığı belirtildi. Eğer ertelenmezse Ağustosta yapılacak idari ve mali genel kurulda Fikret Orman ve yönetimini ibra etmeyecek olan Çebi ve kurmayları daha sonra güven tazelemek ve ekonomik olarak daha güçlü bir kadro kurmak için erken seçime gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:27:00 -
Beşiktaş daha güçlü bir kadro kurmak için erken seçime gidiyor!

Ahmet Nur Çebi, 21 Ekim’de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı gerisinde bıraktı.

Çebi göreve başlar başlamaz her fırsatta kulübün ekonomik olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek Fikret Orman ve dönemin yönetimi hakkında sert çıkışlarda bulunmuştu.

Daha önce nisanda yapılması planan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında Ağustosa ertelenen İdari ve Mali Genel Kurulu ile ilgili olarak da siyah beyazlılarda hem yönetim hem de eski yönetim hummalı bir çalışma içinde.

Fikret Orman Zincirlikuyu’da ofis kiraldı

Çebi ve ekibinin, Fikret Orman’ı ibra etmeyip sonrasında seçime gideceği iddia edildi. Eski başkan Orman’ın da dönemin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Zincirlikuyu’da ofis kiraladığı ve kongre üyeleri ile mali kongre öncesi fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.

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