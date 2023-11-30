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Spor Beşiktaş Club Brugge maçı canlı gol anlatımı
Spor

Beşiktaş Club Brugge maçı canlı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 19:47:00 -
Beşiktaş Club Brugge maçı canlı gol anlatımı

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Club Brugge'ı ağırlayacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Nielsen, Mechele, De Cuyper, Spileers, Zinckernagel, Thiago

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Club Brugge'u ağırlıyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.


Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.
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İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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