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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar

- Siyah-beyazlı takım, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı- Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, ilk 11'de sahaya çıktı- Beşiktaş taraftarı, hafta içinde Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Ricardo Quaresma için müsabaka öncesinde görüş ayrılığı yaşadı- Siyah-beyazlıların Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncu Muhammed Elneny, müsabakayı tribünden takip etti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:54
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda, geçen hafta Göztepe karşısında 3-0 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Gary Medel, takımdan ayrılarak hafta içinde İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Medel'in yerine milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş, maça Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın ile başladı.


- Dorukhan, takımdaki yerini aldı


Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Dorukhan Toköz, formasına kavuştu.

Sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle geçen hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen milli futbolcu, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson ise bu hafta da forma giyemedi.


- Quaresma için görüş ayrılığı


Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Ricardo Quaresma için maç öncesinde görüş ayrılığına düştü.

Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu. Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.


- Yeni transfer Elneny, tribünde


Beşiktaş'ın yeni transferi Muhammed Elneny, Çaykur Rizespor karşılaşmasını takip etti.

Siyah-beyazlı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşlarını tribünden izledi.


- Tribünlerin büyük bölümü doldu


Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanan sezonun ikinci maçına büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Göztepe mücadelesinde olduğu gibi Çaykur Rizespor karşılaşmasında da tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Beşiktaş taraftarı, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:54
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