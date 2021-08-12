Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig 2021-2022 sezonu maçları futbolseverler tarafından araştırılıyorken yeni sezonunun rakipleri belli oldu. Yeni sezonda ilk maçı Beşiktaş Çaykur Rizespor yapacak. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Futbolseverler, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen haberin devamı…
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı,13 Ağustos 2021 Cuma akşamında Vodafone Park’ta oynanacak. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat 20.30’dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Vodafone Park’a sınırlı sayıda taraftar alınıyor.