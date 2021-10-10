Beşiktaş bu sefer bitirecek mi?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz transfer sezonunun en önemli gündem maddesi olan İtalya Sasuolo'da oynayan Milli yıldız Kaan Ayhan, için Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ müjdeli haberi verdi.

Milli takımın vazgeçilmez ismi olan başarılı ön libero için Siyah-beyazlı yönetim ara transferde bu transferi artık bitirmek istiyor. Almanya'da yetişmiş Türk millî oyuncu Sassuolo'da iyi bir kariyerle futbol yaşantısını sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Kaan Ayhan için Beşiktaş sezon başında da Sassuolo'ya satın alma opsiyonu ile kiralama teklif etmiş ve İtalyan kulüp tarafından reddedilmişti. Siyah-Beyazlı camia ise bu sefer milli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak için mücadele edecek.

Geçen sezon Sassuolo'da 20 maçta oynayan Kaan Ayhan bu sezon ise 3 maçta 96 dakika süre aldı. Futbolcunun da İtalya'dan ayrılmayı düşündüğü ve Beşiktaş'a sıcak baktığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Başkan Ahmet Nur Çebi devre arasında gerçekleştirmeyi düşündükleri oyuncuyu açıklamıştı. Çebi, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ın isimlerini verirken milli stoper için, "Biz onu o da bizi istiyor. Şartları sonuna kadar zorlayacağız" açıklamasını yapmıştı.