Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir?
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Braga maçına dakikalar kala sporseverler Beşiktaş Braga maçını hangi kanaldan izleyebileceğini merak ediyorlar. Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...24 Ekim 2019 Perşembe 19:50
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Braga maçına dakikalar kala sporseverler Beşiktaş Braga maçını hangi kanaldan izleyebileceğini merak ediyorlar. Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Maçın hakemi İspanyol hakem Alejandro Hernandez olacak.
Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner Erkin, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın
Braga:Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
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