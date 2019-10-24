Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Braga maçına dakikalar kala sporseverler Beşiktaş Braga maçını hangi kanaldan izleyebileceğini merak ediyorlar. Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Braga maçına dakikalar kala sporseverler Beşiktaş Braga maçını hangi kanaldan izleyebileceğini merak ediyorlar. Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar... Beşiktaş Braga maçı hangi kanaldan izlenir? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Maçın hakemi İspanyol hakem Alejandro Hernandez olacak. Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü. İLK 11'LER Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner Erkin, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın Braga:Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.