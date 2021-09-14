Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borissia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlı ekip C Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman?
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Beşiktaş ile Dortmund arasındaki mücadele 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
Zorlu mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.
Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı
14 Eylül Salı
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)
15 Eylül Çarşamba
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)