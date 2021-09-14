  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu!
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Gerilim dorukta! "Yeni bir tehdit" deyip duyurdu
Spor Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borissia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:17:00 -
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlı ekip C Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? 

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Dortmund arasındaki mücadele 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Zorlu mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

Şampiyonlar Ligi ilk hafta programı

14 Eylül Salı

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

15 Eylül Çarşamba

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay