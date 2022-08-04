  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yediiklim Yayınevi'nden KPSS açıklaması

Rusya'dan Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik anlaşma açıklaması

Bahçeli'den flaş KPSS çağrısı: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli!

Ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek gelişme! O ülkedeki ayçiçek tohumlarını çaldılar

Çin'den yürekleri ağza getiren açıklama! ‘Tüm hedefler vuruldu’

'Çıplak semazen'de skandal karar! Ne bu şimdi? Valilik "soruşturulsun" dedi, mahkeme "olmaz" dedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yanlış anladığı sorudan 50 bin TL kazandı

Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorlar! Türk öğenciler Gökdoğan'ı tasarladılar... Elon Musk müjdesini de verdiler

Başkan Ali Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti: Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!
Spor Beşiktaş bombayı patlatıyor! 10 numara isim geliyor...
Spor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! 10 numara isim geliyor...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Beşiktaş, orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Son olarak West Ham United’ın sol kanat oyuncusu Masuaku’yu renklerine bağlayan Kartal, Galatasaray’ın da gündemine gelen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri için temasa geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 22:19:00 -
Beşiktaş bombayı patlatıyor! 10 numara isim geliyor...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Beşiktaş, orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Son olarak West Ham United’ın sol kanat oyuncusu Masuaku’yu renklerine bağlayan Kartal, Galatasaray’ın da gündemine gelen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri için temasa geçti.

Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri'nin peşinde. Siyah-Beyazlılar kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in orta sahaya kesinlikle bir oyuncu daha istediği ve bu yüzden yönetemin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

5 KEZ ALMAN MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Takvim'e göre 2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Amiri, 5 kez Alman Milli Takım formasını giydi.

178 Bundesliga maçına çıkan Amiri, 15 gol atarken 24 de asist yaptı. Kariyerinde ise 298 karşılaşmada 32 golü ve 28 asisti bulunuyor.

Geçen sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen genç yetenek, Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Nadiem Amiri, merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanat mevkilerinde görev alabiliyor.

 

 

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık
Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Ekonomi

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler
Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Kadın - Aile

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''
Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Dünya

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Aktüel

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?
Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23