Beşiktaş bombayı patlatıyor! 10 numara isim geliyor...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Beşiktaş, orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Son olarak West Ham United’ın sol kanat oyuncusu Masuaku’yu renklerine bağlayan Kartal, Galatasaray’ın da gündemine gelen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri için temasa geçti.

Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri'nin peşinde. Siyah-Beyazlılar kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in orta sahaya kesinlikle bir oyuncu daha istediği ve bu yüzden yönetemin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

5 KEZ ALMAN MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Takvim'e göre 2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Amiri, 5 kez Alman Milli Takım formasını giydi.

178 Bundesliga maçına çıkan Amiri, 15 gol atarken 24 de asist yaptı. Kariyerinde ise 298 karşılaşmada 32 golü ve 28 asisti bulunuyor.

Geçen sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen genç yetenek, Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Nadiem Amiri, merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanat mevkilerinde görev alabiliyor.