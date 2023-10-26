Beşiktaş Bodo/Glimt'ten puan alamadı! Üzülmeyin çocuklar, yol uzun!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gronbaek, 58. dakikada Moumbagna ile 87. dakikada Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 90. dakikada Moe kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanla son sırada kaldı. Bodo/Glimt ise puanını 4'e yükselterek ikinci sırada yer aldı.



Grubun dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Beşiktaş'ın grubunda puan durumu

Henüz mağlubiyeti bulunmayan ve 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Club Brugge, 9 paunla D Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. 4 puanı bulunan Bodo/Glimt ikinci sırada Bodo ile aynı puana sahip Lugano ise üçüncü sırada bulunuyor. İlk maçında Club Brugge ile berabere kalan ve Lugano'ya mağlup olan Beşiktaş ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Öte yandan grupta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar henüz galibiyetle tanışamadı.

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