Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri... Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 25 Ocak Cuma(Yarın) saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak. Beşiktaş'ta Vida cezalı, Adriano dönüyor Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir BelediyeErzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Gözler yeni transfer Burak Yılmaz'da olacak Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor. Beşiktaş - BB Erzurumspor muhtemel 11'ler Beşiktaş muhtemel 11 Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Larin, Lens, Burak BB Erzurumspor muhtemel 11 Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Rashad Muhammed, Emrah, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk

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