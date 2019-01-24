0553 313 94 23

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...

24 Ocak 2019 Perşembe 13:45
Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 25 Ocak Cuma(Yarın) saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak..

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak. 

Beşiktaş'ta Vida cezalı, Adriano dönüyor 

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak. 

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. 

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir BelediyeErzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gözler yeni transfer Burak Yılmaz'da olacak 

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. 

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. 

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Beşiktaş - BB Erzurumspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş muhtemel 11

Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Larin, Lens, Burak

BB Erzurumspor muhtemel 11

Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Rashad Muhammed, Emrah, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:45
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Antalya
  4. Beşiktaş - BB Erzurumspor
  5. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı
  6. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda
  7. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı saat kaçta
  8. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman
  9. Beşiktaş - BB Erzurumspor muhtemel 11'ler
  10. Burak Yılmaz
  11. Burak Yılmaz beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suriye rejimi YPG/PKK'nın Suriye'yi bölmek istediğini biliyor"
    1. "Suriye rejimi YPG/PKK'nın Suriye'yi..
    2. "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi'ne..
    3. Nadal adını finale yazdırdı
    4. Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli..
    5. Solak T24, cinsel tacizci yazarını..
    6. Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
    7. Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman..
    8. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı..
    9. Canlı yayında tanıtıldı! İşte yeni..
    10. 80 ülkeden 30 bin alıcı, Linexpo..
    11. Dolar son bir ayın en düşük seviyesini..
    12. Şiddetli rüzgara ağaçlar bile dayanamadı
    13. Nijerya'da yapılacak devlet başkanlığı..
    14. Cübbesini asan eski Danıştay üyesine..
    15. Macron Venezuela'daki seçimleri "yasa..
    16. "Bu kıyafetler polisin görünürlüğünü..
    17. Mısır'ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var
    18. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne..
    19. AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına..
    20. Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu