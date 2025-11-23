Beşiktaş baskıyı artırsa da galibiyet gelmedi

Beşiktaş 1 - 1 Samsunspor

90' Maçta son düdük çaldı.

90' Maçın sonuna dört dakika ilave edildi.

86' Beşiktaş, Samsunspor ceza sahası önünde frikik kullanacak.

85' Oyuncu Değişikliği: Vaclav Cerny - Demir Ege Tıknaz

83' Samsunspor tehlikeli geldi. İçeri çevrilen pasta Mouandilmadji Ersin'i geçemedi. Ersin ayağıyla mutlak gol pozisyonunda kalesinde devleşti.

71' Oyuncu Değişikliği: Tammy Abraham - Milot Rashica

70' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Jota Silva

67' Maç Beşiktaş'ın santrasıyla yeniden başladı.

66' GOL! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in savunmada yaptığı pas hatası Samsunspor'a asist oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye net bir son vuruşla topu ağlara gönderdi.

65' Sarı Kart - Emirhan Topçu

63' Van Drongelen ile Ersin hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ersin yerinden kalkamazken sağlık ekipleri sahaya girdi.

60' Beşiktaş golden sonra Samsunspor yarı sahasında baskısını artırıyor.

57' GOL! Topun başına geçen Cengiz Ünder sol köşeye sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

57' Penaltı kararı değişmedi.

56' Hakem Atilla Karaoğlan şu an VAR odasıyla iletişim halinde.

54' Cengiz Ünder'in pasında ceza sahasına giren El Bilal Toure yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan doğrudan penaltı kararı verdi.

52' Beşiktaş organize atakla rakip takımın kale önüne kadar geldi. Salih'in şutu auta çıktı.

47' Emirhan Topçu uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta çıktı.

46' İkinci yarıya Samsunspor başladı.

Devre Arası: Maçta ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44' Beşiktaş Rıdvan'la etkili geldi. Soldan çizgiye inen Rıdvan, yerden içeri ortaladı. Savunmada Borevkovic'ten kritik müdahale geldi.

41' Sarı Kart - Carlo Holse

39' Ceza sahasında Abraham'ın Borevkovic'le girdiği mücadelede elle oynama gerekçesi ile de penaltı beklendi. Atilla Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra topun ayaktan sekerek ele geldiğini işaret etti ve Abraham'ın pozisyonunda da penaltı olmadığını belirtti. Oyun taç atışıyla devam etti.

38' Hakem Atilla Karaoğlan'a Abraham'ın pozisyonunu inceleme tavsiyesi geldi. Pozisyon izleniyor.

37' Pozisyonda kale sahasında yerde kalan Abraham için VAR'da potansiyel penaltı incelemesi yapılıyor.

35' KAÇTI! Beşiktaş adına maçtaki en net pozisyon. Siyah-beyazlı takımda Cerny, ceza sahasında sol ayağıyla çok sert vurdu, Okan kurtardı. Dönen topta Cengiz şansını denemek istedi fakat savunmada Tomasson vücudunu topa siper etti.

34' Gökhan Sazdağı, Musaba ile yaşadığı ikili mücadelede yüzüne bir darbe aldı. Oyuncu bir süre yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri tedavisini yaptı.

30' Vaclav Cerny, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan dışarıya gitti. Bu, Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutu oldu.

22' Samsunspor organize geldi. Emre Kılınç, hücuma destek veren Zeki'yi derin pasla savunma arkasına kaçırdı. Zeki, son çizgide ortasını içeri yerden çevirdi ama bu topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

18' Beşiktaş, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

14' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Holse topu ceza sahasında kontrol etti ve sol ayağıyla şutunu çekti. Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

13' KAÇTI! Samsunspor yine gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ndiaye, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yollamak istedi fakat Ersin yine iyi bir refleks ile gole izin vermedi.

11' Samsunspor Musaba ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

10' Abraham ceza sahasına gelen yüksek pasta topu göğsüyle indirdikten sonra solundaki El Bilal Toure'ye oynadı. Toure'nin içeri çevirmek istediği top savunmaya çarparak dışarı gitti. Korner.

8' Gökhan Sazdağı sağ kanatta çizginin önünde pas bekleyen Cengiz'e topu gönderdi. Cengiz sol ayağıyla kale sahasına orta gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

6' Samsunspor etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazda topu alan Musaba, sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Ersin kurtardı.

3' Samsunspor kendi yarı alanında pas yapıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.