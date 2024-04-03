Beşiktaş Başkanı Hasan Arat resmen açıkladı: "Semih Kılıçsoy..."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, her gün talibi çıkan ve Avrupa devleri tarafından yakından takip edilen Semih Kılıçsoy için kapıları kapattı. Zaman zaman Semih'in satılacağı ve elde edilecek bonservis geliriyle yeni sezonun transferleri yapılacağı dillendirilse de başkan Arat, net bir şekilde 18 yaşındaki golcü ile devam edeceklerini söyledi.

Arat, "Semih bizim gözbebeğimiz. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Bizim Semih'i satma gibi bir planımız yok, böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.