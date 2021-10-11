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Spor Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:38:00 -
Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pasın ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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