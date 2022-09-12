Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, rakibine en son Ağustos 2010'da 2-0 mağlup olmuştu. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ta 2 isim lig kadrosuna dahil edilmedi

Süper Lig'de 6. hafta Pazartesi maçlarıyla devam ediyor.

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 19’da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kerem, Muleka, Salih, Gedson, N'Koudou, Weghorst

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

WEGHORST DÜZELDİ

Beşiktaş'ta 2 gün önce yapılan antrenmanda sakatlanan Weghorst’un durumu düzeldi.

Ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı. Hollandalı golcü Medipol Başakşehir maçında görev yapabilecek.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Welinton ve Dele Alli bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.