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Spor

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda transfer çalışmaları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:52:50 -
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda transfer çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Fatih Çalkamış ve Portekizli oyuncu Hugo Alexandre Cruz de Lima'yı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Portekizli orta oyun kurucu Hugo Alexandre Cruz de Lima ile sol oyun kurucu Fatih Çalkamış'ı kadrosuna kattı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, genç hentbolcu Görkem Biçer'in ise sözleşmesinin yenilendiği aktarıldı.

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