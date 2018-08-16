Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde! İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz takımına konuk oluyor. Müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.16 Ağustos 2018 Perşembe 20:04
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Müsabaka 20.45'te başlayacak.
LASK Linz: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Victor, Tetteh
Beşiktaş: Tolga Zengin, Adriano, Pepe, Roco, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Lens, Oğuzhan Özyakup, Babel, Larin
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