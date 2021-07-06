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Spor Beşiktaş Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan son şampiyon Beşiktaş, 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı. Gelişmeyi siyah beyazlılar yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 20:13:00 -
Beşiktaş Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

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