Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! ‘B planımız yoktu’

Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sene başında şampiyon olmuş, iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle sezona başlandı. O gün itibarıyla iyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası'nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Yaşanılan süreçte ne bizim ne camiamızın ne de hocamızın beklentilerini karşılayan sonuçlar oldu. Bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. İki hafta önce de bir görüşme yapmıştık, hocamıza güvendiğimizi, devam etmesi, denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş Kulübüne, camiasına zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta çok zor bir dönemde yönetime geldiklerini aktaran Kocadağ, "Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz onları düşündük ve Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı ve planlarımızın parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber, 'Bu takımdan hiçbir şey olmaz, bu kulüp ayağa kalkmaz, 10 sene şampiyon olunamaz' denildiği bir dönemde, ilk senemizde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Yönetim kurulumuz, başkanımız, hocamız, oyuncularımız bu süreci yaşadık ve iki kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem de çok büyük bir başarının altına imza attık. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Oyuncular da üzüldü, geçen sene iyi bir sezon geçti. Başarılarla dolu bir sezon geçti, hocamız oyunculara veda etti, oyuncular da teşekkür etti. " şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın ile yaptıkları ayrılık görüşmesinde maddi konuların gündeme gelmediğini kaydeden Emre Kocadağ, "Bir tazminat maddesi zaten yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Karşılıklı konuşuldu. Bizim böyle bir düşüncemiz olmadığını daha önceki görüşmede de hocamıza söylemiştik. Tabii üst üste gelen bir süreç var. Hocamızın belirttiği bir söz var, 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum.' demesi, camiayı düşünmesi ve taraftara karşı sorumluluğundan, bugün belki gitti ama hocamızın Beşiktaş'la ilgili defteri kapanmadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık, tekrar geri geldik. Beşiktaş kalıcı olan unsur, bizler gelip geçiciyiz. Hocamız da belki biz oluruz olmayız ama bu kapıdan bir gün mutlaka girecektir. Sergen Yalçın hocalık anlamında kendini geçen sene kazandığı kupalarla ispat etmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı"

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim olduğunun altını çizen siyah-beyazlı yönetici, şöyle konuştu,

"Sergen Yalçın, çocuk yaşta bu kulübe gelip çok ciddi başarıların altında imzası olan efsane bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp, koklaşıp, helalleşerek bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak zorunda kalınıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş Kulübünü yeniden ayağa kaldırmak, bulunduğumuz süreçten çıkarmak için gereken adımları atacağız."

"Hoca anlamında bir B planımız yoktu"

Emre Kocadağ, yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili gelen bir soruya, "Hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibarıyla bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hoca ile anlaşacağız. Kısa bir süre içinde hocayı kulübümüze katarız." yanıtını verdi.

Kocadağ, "Şenol Güneş ismi sosyal medyada yazılıyor. Başka isimler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise "Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Çünkü çok değerli boşta olan hocalar var. Başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Hepsi çok değerli isimler, şu an için inanın hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Tabii ki bu kulübü idare etmek için buradayız, üzerimize düşeni, gerekli görüşmeleri yapacağız. Şu an için herhangi bir isim yok. Çünkü önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olacak, proje anlamında kim bize yatkın olacak bunlara bakacağız." şeklinde yanıtladı.

Beşiktaşlı yönetici, 12 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor ile oynanacak maçta takımın başında olacak isim konusunda ise "Bizim içeride kendi profesyonellerimiz var, altyapıda hocalarımız var. Önder hoca var, büyük ihtimal o takımın başında çıkacaktır. Daha sonra bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Yeni hocayı derbi öncesine yetiştirmeye çalışırız." açıklamasında bulundu.