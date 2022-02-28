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Spor Beşiktaş aradığı stoperi buldu!
Spor

Beşiktaş aradığı stoperi buldu!

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için kadroyu sil baştan değiştiriyor. Stoper mevkii için Trabzonspor'un eski oyuncusu Edgar IE ile ilk temas gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 14:37:00 -
Beşiktaş aradığı stoperi buldu!

Süper Lig'de tüm hedeflerini gelecek sezona yönelik yapan Beşiktaş'ta transferde hareketlilik devam ediyor.

Siyah-beyazlılar Trabzonspor ile yollarını ayıran Edgar'ı gündemine alırken oyuncu sağlık raporlarını kulübe gönderdi.

Siyah-beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi.

Sabah'ın derlediği habere göre Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı.

Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak. Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında.

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