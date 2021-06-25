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Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
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Spor Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
Spor

Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu

Kaleci ihtiyacı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için kulübüyle prensipte anlaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 01:11:00 -
Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya olası transferi öncesinde arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar kaleci transferinde aradığı ismi buldu. Beşiktaş, Yılport Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlılar, Nurullah için Samsun ekibine yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

14 maçta kalesini gole kapattı

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geçen sezon da istedi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık."

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