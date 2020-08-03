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Spor

Beşiktaş aradığı golcüyü İngiltere'de buldu

Beşiktaş, Burak Yılmaz'dan oluşan boşluğu Norwich City'deki Finli golcü ile doldurmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 07:30:00 -
Beşiktaş aradığı golcüyü İngiltere'de buldu

Süper Lig'de Sergen Yalçın'la çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Burak Yılmaz'dan doğan boşluğu doldurmaya çalışan Kartal'ın gündeminde ise Finli golcü var.

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra santrfor bölgesinde çalışmaları hızlandı.

Siyah-beyazlı takımın gündemine bu sezon Norwich City takımında iyi bir performans gösteren Finli golcü Teemu Pukki geldi.

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

1990 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezona çok iyi başlamış ve kümede kalmayı başaramayan Norwich City adına 11 gol atmıştı.

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