Beşiktaş aradığı 10 numarayı Ukrayna'da buldu!

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transferini Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yapan Beşiktaş aradığı 10 numarayı da buldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in gelecek sezon olmayacağı ortamda hem asist yapıp, hem de gol atan bir 10 numara bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

Fotomaç'ın haberine göre; yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan 23 yaşındaki Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna katarak yapan Beşiktaş'ta, 10 numara arayışı için yönetimin gündeminde birkaç isim var.

Hakan Çalhanoğlu gibi hem 10 numara hem de 8 numara arayan siyah-beyazlıların gündemine gelen sürpriz isim Lüksemburg'lu futbolcu Olivier Thill oldu.

16 maçta 8 gol, 7 asistle oynuyor

Hali hazırda Ukrayna'nın Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu oyuncunun uygun maliyeti Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Bu sezon 16 maçta 8 gol ve 7 asist yapan Thill'in en önemli özelliği Beşiktaş'ın tam da aradığı 8/10 numarayı birlikte oynayabilmesi. Ayrıca Sosa'nın da Ukrayna Ligi'nden geldiği akıllara geldiğinde Thill ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.