Beşiktaş aradığı 10 numarayı bakın nerede buldu!

Bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan gazeteci Flavio Tassotti'nin haberine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma'da forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Ante Coric ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde, geçen sezon İsviçre ekibi Zürih'te kiralık olarak forma giyen ve bu sezon Roma'da kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan 25 yaşındaki Hırvat oyuncunun Avrupa'da birçok takım tarafından takip edildiği ifade edildi.

Ajansspor'a göre; bu takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğu ve siyah-beyazlı takımın oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Artık kiralık olarak bir başka takıma gitmek istemeyen ve kalıcı olacağı bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen Coric, geçen sezon Zürih formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol atarken 2 asist yaptı ve 4 kez de sarı kart gördü.

Hırvat oyuncu 10 numara pozisyonu dışında merkez orta saha, orta saha sol, önlibero,orta saha sağ, sağ kanat, sol kanat ve forvet mevkisinde de görev yapabiliyor.