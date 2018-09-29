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Beşiktaş, Ali'ye veda etti

Vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için Vodafone Park'ta tören düzenlendi

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:43
Beşiktaş, Ali'ye veda etti

Kriz Ali lakaplı Aktepe için Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, genel koordinatör Levent Çifter, kulüp çalışanları, merhumun ailesi, yakınları ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Fikret Orman çok üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler de yol arkadaşımızı kaybettik. Bu stadı yaparken burada yatıp kalktık. Allah gani gani rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Törenin ardından Dikilitaş Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Aktepe'nin naaşı Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:43
  1. Beşiktaş

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