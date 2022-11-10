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Spor Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı!
Spor

Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı!

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 00:54:00 -
Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı!

Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'deki mücadeleyi Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla kazandı.

Redmond Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nathan Redmond, 9. dakikada Jackson Muleka ve 34. dakikada Dele Alli attı. Redmond, bu golüyle Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Konuk ekip Serik Belediyespor'un tek golü 66. dakikada Harun Kavaklıdere'den geldi.

Beşiktaş 5. tura yükseldi

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Şenol Güneş'in ekibi, ligde Dünya Kupası arası öncesi son hafta Antalyaspor'u konuk edecek.

 

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