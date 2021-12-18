Beşiktaş adım adım eski hocasına...

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için Portekizli Bruno Pinheiro transferi yatınca gözler başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin daha önce birlikte çalıştığı Şenol Güneş için düğmeye basacağı aktarıldı.

Pinheiro'nun 'gelmeyeceğim' açıklaması sonrası yönetimin ince eleyip sık dokuyacağı ve bundan sonra altyapıya önem ve Beşiktaş’ın geleceğini kurtaran bir proje gerçekleştirerek istesindeki diğer adaylara yöneldiği ifade edildi.

Futbolun başındaki isim Ceyhun Kazancı listedeki diğer yabancı adayları Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sundu.

Bruno Pinheiro konusunda tepkiler alan siyah beyazlılarda gözler Başkan Ahmet Nur Çebi’nin vereceği karara çevrildi.

Çebi eğer yönetimi dinlemeyip yabancı kararından vazgeçerse Şenol Güneş’i takımın başına getirecek. Daha önce birlikte çalıştığı Şenol Güneş için tüm şartlar seferber edilecek ve yeniden sözleşme imzalanacak