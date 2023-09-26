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Spor Beşiktaş Adana'da
Spor

Beşiktaş Adana'da

Yeniakit Publisher
2023-09-26 19:54:00 -
Beşiktaş Adana'da

Trendyol Süper Lig’de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana’ya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar kulübü havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Y. Adana Demirspor- Beşiktaş karşılaşması her iki kulübün de Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.

Yarın saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumunda oynanacak maç için Beşiktaş kafilesi Adana’ya geldi. Futbolcular havaalanından çıktığı sırada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Beşiktaş takımı ardından kalacağı otele hareket etti.

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