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Spor Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i transfer etti
Spor

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:53:42 -
Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i transfer etti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, oyun kurucu Joel Berry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak NBA G Ligi ekiplerinden 1,83 metre boyunda ve 25 yaşındaki basketbolcu, 2012'de ABD 17 yaş Altı takımıyla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. North Carolina ile 2017'de NCAA şampiyonluğuna ortak olan Berry, 2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzaladı.

Berry daha sonra NBA G Ligi takımlarından South Bay Lakers ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda Greensboro Swarm'da forma giyen ABD'li oyuncu, 34 karşılaşmada 8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla görev aldı.


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