Beşiktaş tarihi | Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ın tarihi merak ediliyor. Hem Beşiktaşlı taraftarlar hem de futbolseverler Beşiktaş’ın tarihini kaç kupa aldığını, şampiyonluklarını, başarılarını araştırıyor. Pek çok kişi “Beşiktaş hangi gün kuruldu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş ne zaman kuruldu? Beşiktaş’ın kaç şampiyonluğu var?