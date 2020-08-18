Beşiktaş
Beşiktaş tarihi | Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ın tarihi merak ediliyor. Hem Beşiktaşlı taraftarlar hem de futbolseverler Beşiktaş’ın tarihini kaç kupa aldığını, şampiyonluklarını, başarılarını araştırıyor. Pek çok kişi “Beşiktaş hangi gün kuruldu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş ne zaman kuruldu? Beşiktaş’ın kaç şampiyonluğu var?
Beşiktaş, İstanbul’un en eski semtlerinden biridir. Bu semtte doğan ve Türk futboluna adını yazdıran kulüp ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Beşiktaş, 3 Mart 1903’te kuruldu. Futbolseverler Beşiktaş’ın ilk renklerini, kurucularını merak ediyor.
Beşiktaş ne zaman kuruldu? Beşiktaş’ın kurucuları kimlerdir?
Beşiktaş’ta bulunan Serencebey Mahallesi'nde yer alan Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde 1902 yılı sonbaharında 22 kişilik bir grup toplanıp jimnastik hareketleri yapıyordu. Bu gençler arasında Konak sahibi Osman Paşa'nın oğulları Mehmet Şamil ve Hüseyin Bereket ile Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali Fetgeri, Nazımnazif, Cemil Feti ve Şevket Beyler aletsiz jimnastik, güreş, halter gibi sporlarla ilgileniyordu.
3 Mart 1903’te özel izin alınarak Bereket Jimnastik Kulübü kuruldu. Daha sonra kulübün ismi Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.
Beşiktaş’ta futbol şubesi ise 1911 yılında açıldı.
Beşiktaş tarihinde 15 kez şampiyonluğa ulaştı. İşte, Beşiktaş’ın şampiyonluğa ulaştı sezonlar:
1959-1960 sezonu,
1965-1966 sezonu,
1966-1967 sezonu,
1981-1982 sezonu,
1985-1986 sezonu,
1989-1990 sezonu,
1990-1991 sezonu,
1991-1992 sezonu,
1994-1995 sezonu,
2002-2003 sezonu,
2008-2009 sezonu,
2015-2016 sezonu,
2016-2017 sezonu.