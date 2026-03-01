Beşiktaş 123 yaşında! İşte yıl dönümüne özel tasarlanan o logo

  • İSTANBUL
Beşiktaş JK, şanlı tarihinin 123'üncü yıl dönümüne özel olarak tasarladığı yeni logosunu taraftarlarının beğenisine sundu. 3 Mart'taki kuruluş yıl dönümü ile başlayacak olan kutlamalar, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü'ne kadar sürecek etkinliklerle taçlanacak.

3 Mart'ta 123'üncü yılını kutlayacak olan Beşiktaş, özel tasarladığı logoyu tanıttı. 123'üncü yıl logosu iki hafta boyunca kullanılacak.

Beşiktaş, 123'üncü yıla özel bir logo tasarladı. Siyah-beyazlı ekip 3 Mart'ta kutlayacağı yıl dönümü için hazırlanan logoyo sosyal medya üzerinden tanıttı. Logo iki hafta boyunca kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Genel Sekreteri Uğur Fora, mart ayının siyah-beyazlılar için çok önemli bir ay olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü.

“ÇOK ŞIK BİR LOGO”

3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık."

