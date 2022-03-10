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Spor Beşiktaş, 10 numarasını Sağlam'a alıyor!
Spor

Beşiktaş, 10 numarasını Sağlam'a alıyor!

Beşiktaş, Hollanda Eredivisie'de Willem II forması giyen Görkem Sağlam için devreye girdi. İtalyan ekibi Torino'nun transfer etmek istediği Görkem Sağlam adım adım Beşiktaş'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:31:00 -
Beşiktaş, 10 numarasını Sağlam'a alıyor!

 

Beşiktaş, Hollanda Eredivisie'de Willem II forması giyen Görkem Sağlam için devreye girdi. İtalyan ekibi Torino'nun transfer etmek istediği Görkem Sağlam adım adım Beşiktaş'a geliyor.

Beşiktaş gelecek sezonun hamlelerini yapmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Görkem Sağlam için transfer harekatına başladı.

GÖRKEM SAĞLAM'I TORİNO'NUN ELİNDEN KAPACAKLAR

Akşam'da yer alan habere göre; adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Torino da devreye girmişti. Önümüzdeki sezon yabancı sınırının düşmesi sebebiyle Türk oyunculara ağırlık veren Beşiktaş, 10 numara mevkisinde forma giyen Görkem için oyuncuyla temasa geçti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Görkem Sağlam'ın Willem II ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Torino ile transfer savaşına girecek olan Beşiktaş, yıllık ücrette cömert davranarak Görkem'i ikna etmek istiyor.

 

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