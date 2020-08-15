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Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tecrübe eksiğini enerjisi ile kapatacak

Skorer oyun kurucu Egehan Arna: - ''Baştan kurulan ve çok genç bir takımız. Enerjimizi kullanarak ligi olabildiğince, üst sıralarda bitirmeye çalışacağız''

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:20:09 -
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tecrübe eksiğini enerjisi ile kapatacak

BOLU (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın skorer oyun kurucusu Egehan Arna, takımın yaş ortalamasının genç olduğunu belirterek, bu enerjiyi rakipleri karşısında avantaj olarak değerlendireceklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir otelde sürdüren takımın 23 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirine, Bolu kampının güzel geçtiğini belirtti.

Egehan, takım olarak her geçen gün birbirleriyle daha iyi kaynaştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi genç bir takımız. Diğer takımlara nazaran daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çalışmalarımız şu anda gayet verimli. Çok heyecanlıyız. Hepimiz çok önemli bir projeye öncülük edeceğiz inşallah. Ama çok çalışmamız gerekiyor. Ama güzel olacağına inanıyorum. Baştan kurulan ve çok genç bir takımız. Enerjimizi kullanarak ligi olabildiğince, üst sıralarda bitirmeye çalışacağız. Olabildiğince fazla maç kazanmaya çalışacağız."

Egehan, takımın, neredeyse tamamının yeni ve genç oyunculardan oluştuğunu belirtti.

Rakiplerinin, daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Egehan, "Bizim takımımızda yabancılar da çalak oyuncular. Hepsi genç. Herkesin yaşları birbirine yakın. Tabi ki bazı noktalarda avantaj bazı noktalarda da dezavantaj olacak. Bu tecrübe eksiğimizi enerjimizle kapatmaya çalışacağız. Çalışarak kapatacağız. Aslında yaşa takılı kalıpta üzerimizde bir psikolojik baskı oluşturmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Egehan, bu sezonki hedeflerinden bahsederek, "Avrupa kupalarının oynanıp, oynanmayacağı hakkında şu anda bilgimiz yok. İnşallah oynanır ve orada da olabildiğince ileri gideriz. Türkiye liginde de play-off da kendimizi göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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