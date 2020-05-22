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Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Denizli’de besihanede meydana gelen yangında 4 hayvan feci şekilde telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:13:31 -
Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Denizli’de besihanede meydana gelen yangında 4 hayvan feci şekilde telef oldu. Yangında itfaiyenin müdahalesiyle diğer hayvanlar güçlükle çıkarıldı.



Yangın, Tavas ilçesi Horosanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir esnafa ait olduğu öğrenilen besihaneden yükselen alevleri gören çevredekiler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 8 araç ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında 4 hayvan feci şekilde telef olurken itfaiye erleri, kalan hayvanları kurtardı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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