Beşamel sossuz fırın makarna nasıl yapılır? Sossuz fırın makarna tarifi Akşam yemeğinde leziz bir fırın makarna yapmak istiyorsunuz ancak beşamel soslu tarifleri uygulama fikrine sıcak mı bakmıyorsunuz? İşte, tam aradığınız gibi sossuz makarna tarifi ile karşınızdayız. Merak ettiğiniz, "Beşamel sossuz fırın makarna nasıl yapılır?” sorunun cevabı…

Akşam yemeğinde leziz bir fırın makarna yapmak istiyorsunuz ancak beşamel soslu tarifleri uygulama fikrine sıcak mı bakmıyorsunuz? İşte, tam aradığınız gibi sossuz makarna tarifi ile karşınızdayız. Merak ettiğiniz, "Beşamel sossuz fırın makarna nasıl yapılır?” sorunun cevabı… Malzemeler: 1 paket spagetti

2 yemek kaşığı tereyağı

3-4 kaşık tulum peyniri

3-4 kaşık rende kaşar peynir

Sıvıyağ

Tuz Sosu için; 2,5 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz Üzeri için; Kaşar peyniri İşe makarnayı haşlayarak başlayın. Güzelce haşlanan makarnayı genişçe bir kabın içerisine alın. Ayrı bir kasede un, yoğurt, yumurta ve tuzu çırpın. Ardından kaseye peynirleri ve tavada erittiğiniz tereyağını ekliyorsunuz. Sosun yarısını makarnanın içene döküp karıştırıyorsunuz. Ardından makarnayı fırın tepsisine boşaltıyorsunuz. Kalan sosu ise makarnanın üzerine gezdiriyorsunuz. Sonrasında 180 derecelik fırına makarnanızı sürüyorsunuz. Makarnanın üzeri kızarınca tepsiyi çıkarıp kaşar peynirlerini serpiştirin. Peynirler eriyince makarnanız pişmiştir. Afiyet olsun.

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