Beş yıldır yalanlanan yalanı tekrar söyledi: Göçmenler bedava ilaç alıyor!

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Demokrat Partili İlkay Aksoy, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Aksoy, beş yıldır yalanlanan göçmenler bedava ilaç alıyor yalanını tekrar söyledi.

Yalanında böyle ısrar etti!

"SGK'lı bir kişi insan yüzde yirmi katkı payı ödüyor. SGK emeklisi yüzde 10 ödüyor. Yeşil kartlı artık bakıma muhtaç bir insan, o da yüzde 20 katkı payı ödüyor." dedi ve yalanı şöyle gündeme getirdi: Ama Suriyeliler katkı payı ödemiyor.

Araya giren Murat Ağırel, Aksoy'a, "Bunun ücreti Avrupa Birliği'nden ya da başka bir yerden alınıyor olabilir mi?" diye sordu.

İlkay Aksoy yalanında ısrar ederek, Ağırel'e, "Böyle bir masraf AB'den asla ve asla karşılanamaz." sözleri ile karşılık verdi.