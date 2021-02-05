BES ücreti ne kadar? Bireysel emeklili ücreti ne kadar oldu 2021?

2020 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yıllık devlet katkısı üst sınırı 8 bin 829 lira olmuştu. 2021 için belirlenen asgari ücret dikkate alındığında, en üst seviyeden devlet katkısı alan bir sözleşme sahibi, bir yılda 10 bin 732 lira devlet katkısı kazanabilecek. Bu rakamın tamamını almak için bahsettiğimiz gibi katılım paylarının tüm devlet katkısına hak kazanacak kadar yüksek olması ve katılımcının sistemde 10 yılını ve 56 yaşını doldurulmuş olması gerekiyor. Tüm şartları doldurmamış olan katılımcılar da belirli kurallara göre devlet katkısının bir kısmına hak kazanabiliyor. Bireysel emeklilik hesabınızdaki devlet katkısının;

Sistemde en az 3 yıl kalınırsa %15’ine,

Sistemde en az 6 yıl kalınırsa %35’ine,

Sistemde en az 10 yıl kalınırsa %60’ına,

Emekli olunması, vefat ya da maluliyetiniz halinde %100’üne hak kazanılıyor.

BES nedir?

Bireysel Emekliliğe hak kazanabilmeniz için bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlama şartı aranmaktadır. Bu aşamada birikimlerinizin tamamının bir seferde toplu para şeklinde veya emeklilik maaşı olarak almayı talep edebilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda birikimlerinizin tamamını alarak Sistem’den ayrılabilirsiniz. Birikimlerinizin bir kısmını toplu olarak almanız durumunda geri kalan birikimlerinizle Emeklilik Gelir Planı’na veya Yıllık Gelir Sigortası’na dahil olabilirsiniz.