0553 313 94 23

BES fonu istatistikleri

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0526620956
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,40553025
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,13202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,3728262
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,3811710611
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1829262
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-1,0914014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,1321210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
  1. fonlar
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Performansı tartışılmıştı! İşte Lens’in kadro dışı kalma sebebi
    1. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    2. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    3. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    4. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    5. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    6. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    7. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    8. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    9. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    10. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    11. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    12. Artiz Mektebi beğenildi
    13. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    14. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    15. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    16. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    17. Matematikte başarının sırrı!..
    18. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    19. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    20. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar