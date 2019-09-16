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BES fonu istatistikleri

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0526620956
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,40553025
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,13202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,3728262
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,3811710611
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1829262
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-1,0914014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,1321210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
  1. fonlar
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