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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:07:19 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,20262136120
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,04554015
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,3029524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,071175161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0627620
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,0216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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