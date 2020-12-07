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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:22:58 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,15262129130
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09551439
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,07211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,03291613
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,041166055
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1928226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5516016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1216160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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