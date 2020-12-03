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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:06:11 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,18262142118
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,04551342
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,00201
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0429218
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081165462
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0828225
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9116160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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