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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:30:08 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4226220259
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,5255505
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,26220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0829623
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,091168530
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1428271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,0516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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