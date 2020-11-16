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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:08:33 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3126220060
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,86552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,48220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2429272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4111610312
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2528244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,3816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1116160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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